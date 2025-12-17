Ελλάδα

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Πέθανε 3χρονο αγοράκι που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υποσιτισμένο

Φως στα αίτια του θανάτου του παιδιού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή
Τραγωδία συνέβη στην Αλεξανδρούπολη με ένα παιδί 3 ετών να μεταφέρεται νεκρό στο νοσοκομείο.

Το αγοράκι 3 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης χωρίς τις αισθήσεις του όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από τους γιατρούς.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του thestival, το παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υποσιτισμένο.

Φως στα αίτια του θανάτου του αγοριού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Μία 23χρονη Ρομά, η μητέρα του παιδιού και ο πατέρας του συνελήφθησαν με την ΕΛ.ΑΣ. να διενεργεί προανάκριση για το συμβάν.

