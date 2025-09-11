Ελλάδα

Τραγωδία στην Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων – Απανθρακώθηκε ο ένας οδηγός

Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν
Φωτιά σε αυτοκίνητο
Το αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις φλόγες / Photo / tempo24

Τραγωδία συνέβη στην Αχαΐα, το βράδυ της Πέμπτης 11.09.2025, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Από το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πιάσει φωτιά και ο οδηγός του να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο άλλο όχημα, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

