Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός άντρας εντοπίστηκε σε χωράφι που έπιασε φωτιά – «Είχε πάει να κάψει κλαριά»

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στην Άνω Βάθεια Ευβοίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε ένα χωράφι κοντά στο μοναστήρι της περιοχής. Όταν όμως έφτασε η πυροσβεστική στο σημείο για να την περιορίσει, βρέθηκε ένας νεκρός άντρας ξαπλωμένος στο χωράφι.

Η φωτιά στη Εύβοια έγινε ευτυχώς γρήγορα αντιληπτή λόγω του καπνού, όμως η πυροσβεστική δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα για να σώσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr εκείνος φαίνεται να έβαλε μόνος του τη φωτιά για να κάψει κάποια ξερά χόρτα και όταν αυτή ξέφυγε από τον έλεγχο του δεν κατάφερε να την σβήσει, παρασέρνοντας τον στον θάνατο.

Συγκεκριμένα στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες από Χαλκίδα και Αλιβέρι και εθελοντές της Αμαρύνθια Άρτεμις, οι οποίοι ξεκίνησαν την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς ώστε να εμποδίσουν την εξάπλωσή της προς το μοναστήρι και τις γύρω εκτάσεις.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα, κάτοικο της Άνω Βάθειας, χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν νεκρός.

Όπως είπε στο evima.gr ο δήμαρχος Ερέτριας, Νίκος Γουρνής που ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν: «Δυστυχώς εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του σε χωράφι που είχε φωτιά κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Άνω Βάθεια».

Ο ιερέας του χωριού π. Δημήτριος Αργύρης επιβεβαίωσε την τραγική είδηση λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είχε βάλει φωτιά για να κάψει τα κλαριά από τις ελιές και πήγε ο ίδιος να την σβήσει φέρεται πως δεν τα κατάφερε και κατέληξε».

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα, αποτρέποντας τον κίνδυνο να απειληθούν οι εγκαταστάσεις του μοναστηριού.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια τόσο της πυρκαγιάς όσο και του θανάτου του άνδρα