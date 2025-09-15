Ελλάδα

Τραγωδία στην Πάτρα: 21χρονος εντοπίστηκε νεκρός πάνω στον υπολογιστή του

Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο, μέσα στο σπίτι του
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος στην Πάτρα το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025).

Ο άτυχος 21χρονος βρέθηκε νεκρός στις Εργατικές Κατοικίες Εγλυκάδας στην Πάτρα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο 21χρονος καθόταν στο σπίτι του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του, λίγο πριν καταρρεύσει.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ έχει κληθεί Ιατροδικαστικής.

