Τραγωδία στην Πάτρα: 21χρονος εντοπίστηκε νεκρός πάνω στον υπολογιστή του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος στην Πάτρα το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025).

Ο άτυχος 21χρονος βρέθηκε νεκρός στις Εργατικές Κατοικίες Εγλυκάδας στην Πάτρα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικό του πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, ο 21χρονος καθόταν στο σπίτι του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του, λίγο πριν καταρρεύσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ έχει κληθεί Ιατροδικαστικής.