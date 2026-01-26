Η ιστορία της Βιολάντα μέχρι την τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα

Η τραγωδία που εξελίσσεται στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα «γράφει» μια μαύρη σελίδα σε μια, κατά τα άλλα, λαμπρή πορεία της επιχειρηματικής οικογένειας Τζιωρτζιώτη.

Η Βιολάντα δημιουργήθηκε το 2003 και από μια μικρή οικογενειακή οικοτεχνία εξελίχθηκε σε σύγχρονη μπισκοτοβιομηχανία. Ξεκίνησε από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, από τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, σημερινό πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος εργαζόταν τότε στον φούρνο του πεθερού του. Εξελίχθηκε σε βιομηχανία μπισκότων με διεθνή παρουσία και κύκλο εργασιών πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απασχολεί γύρω στους 250 εργαζόμενους και οι κεντρικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 6ο χλμ. Τρικάλων Καρδίτσας στα Τρίκαλα, εκεί που ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά. Εκεί έχουν επεκταθεί οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, που διαθέτει συνολικά τρία εργοστάσια, έχει γραφεία σε Λάρισα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και 3 κέντρα διανομής. Αυτές οι υποδομές της επέτρεψαν να καλύπτει άμεσα και απρόσκοπτα τις ανάγκες της αγοράς εξυπηρετώντας παραγγελίες των πελατών της από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Συμφερόντων της οικογένειας Τζιωρτζιώτη είναι και η Vita-free, εταιρεία που ειδικεύεται σε προϊόντα πιο υγιεινής διατροφής και σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες. Πραγματοποιεί κύκλο εργασιών γύρω στα 7 – 8 εκατ. ευρώ και διαθέτει εγκαταστάσεις στο 12ο χλμ. Τρικάλων Λάρισας. Εκεί είναι το τρίτο εργοστάσιο της οικογένειας, πέρα από τα δύο των Τρικάλων, τα οποία τα τελευταία χρόνια δουλεύουν νυχθημερόν για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση.

Τα προϊόντα Βιολάντα έφτασαν να κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική αγορά ενώ εξάγονται σε δεκάδες χώρες. Η διοίκηση της Βιολάντα εφάρμοσε στρατηγική προσανατολισμένη στην ποιότητα των προϊόντων έχοντας επενδύσει σε πιστοποιήσεις (κατά ISO 22000 HACCP, BRC, IFS) τεχνολογίες αιχμής και καινοτομία με ενδεικτικό ότι είχε αναπτύξει και το πρώτο εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδες στη Λάρισα μέσω της τεχνολογίας «Βιολάντα Steam Free».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα 3 εργοστάσια

Κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 τ.μ. όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακώ ν. Διαθέτει 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων, συνολικής μέγιστης δυναμικότητας 17.000 τόνων, μία γραμμή παραγωγής γεμιστής γκοφρέτας δυναμικότητας 800 τόνων ετησίως και 2 γραμμές παραγωγής δημητριακών bran flakes και corn flakes μέγιστης δυναμικότητας 2.000 τόνων ετησίως.

ν. Διαθέτει 11 γραμμές παραγωγής μπισκότων, συνολικής μέγιστης δυναμικότητας 17.000 τόνων, μία γραμμή παραγωγής γεμιστής γκοφρέτας δυναμικότητας 800 τόνων ετησίως και 2 γραμμές παραγωγής δημητριακών bran flakes και corn flakes μέγιστης δυναμικότητας 2.000 τόνων ετησίως. Εργοστάσιο στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 τ.μ. όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου . Αυτό είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα, σύμφωνα με την εταιρεία. Το εργοστάσιο παράγει σε πλήρη ανάπτυξη 2,5 χιλιάδες τόνους μπισκότα ετησίως.

. Αυτό είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα, σύμφωνα με την εταιρεία. Το εργοστάσιο παράγει σε πλήρη ανάπτυξη 2,5 χιλιάδες τόνους μπισκότα ετησίως. Το τρίτο εργοστάσιο VITAFREE βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25.000 τ.μ. που στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έτσι η Βιολάντα κατάφερε να ανταγωνιστεί εδραιωμένες ελληνικές μπισκοτοβιομηχανίες όπως η Παπαδοπούλου και η Elbisco και να επεκταθεί στο εξωτερικό.