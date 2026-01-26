Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Διαρροή αερίου στους φούρνους του κτηρίου το επικρατέστερο σενάριο της φονικής έκρηξης

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.1.26) όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και το παλιό κτήριο του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα να καταστραφεί ολοκληρωτικά, ενώ τέσσερις γυναίκες βρέθηκαν νεκρές και ακόμη μια αγνοείται.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης και ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, τόσο μέσα στην πόλη των Τρικάλων όσο και στα γύρω χωριά, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι τα τζάμια έτριζαν από το ωστικό κύμα.

Η σφοδρότητα της έκρηξης προκάλεσε το άνοιγμα των διπλανών πάνελ του κτηρίου και την κατάρρευση μέρους της σκεπής. Μάλιστα, από την έκρηξη κατέρρευσε εντελώς και ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτήριο να χωριστεί στα δύο.

Όλα έγιναν σε παλαιότερο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Μπροστά από αυτό το κτήριο είχε κατασκευαστεί η νέα υπερσύγχρονη μονάδα της εταιρείας, η οποία δεν απειλήθηκε.

Στο κτήριο το οποίο και καταστράφηκε εντελώς. Η έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο του κτηρίου και η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο συγκεκριμένο κτήριο δεν υπάρχουν δεξαμενές υγραερίου, ωστόσο δεν αποκλείεται η φωτιά να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου, αμμωνίας ή άλλου αερίου.

Στο σημείο λειτουργούσαν φούρνοι της εταιρείας και έτσι όλα τα σενάρια εξετάζονται.

Οι σοροί των τεσσάρων γυναικών βρέθηκαν στους φούρνους και στο υπόγειο του κτηρίου.

Νωρίτερα η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία επιβεβαίωνε ότι οι αγνοούμενοι είναι πέντε και τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».