Τρίκαλα: Φωτιά μετά από έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» – Τραυματίες και αγνοούμενοι

Την ώρα της έκρηξης εργάζονταν - σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης - συνολικά 13 άτομα στο εργοστάσιο - Στο σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας σε κατάσταση σοκ
Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.1.26) στο εργοστάσιο της γνωστής εταιρείας μπισκότων, Βιολάντα, στην περιοχή των Τρικάλων, μετά από ισχυρή έκρηξη, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημερώσεις τουλάχιστον 5 άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα., έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτήριο του εργοστασίου. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο των Τρικάλων ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Την ώρα της έκρηξης εργάζονταν συνολικά 13 άτομα στο εργοστάσιο. Συνολικά έξι άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο εξαιτίας του ωστικού κύματος από την έκρηξη. Δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ 5 εξακολουθούν να αγνοούνται. 

Η έκρηξη ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, τόσο μέσα στην πόλη των Τρικάλων όσο και σε γύρω χωριά, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι έτριζαν τα τζάμια από το ωστικό κύμα.

Από τη σφοδρότητα της έκρηξης άνοιξαν τα διπλανά πάνελ του κτηρίου, κατέρρευσε μέρος της σκεπής, ενώ το κτήριο τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ έχει καταστραφεί εντελώς το πίσω εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Πρόκειται για το παλαιότερο κτήριο της επιχείρησης. Η νέα σύγχρονη μονάδα βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα και μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Ωστόσο, μέχρι τις 7 το πρωί η πυροσβεστική δεν είχε καταφέρει να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο. 

Στο σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες της βιομηχανίας σε κατάσταση σοκ, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τα Τρίκαλα και ολόκληρη τη Θεσσαλία, οι οποίες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά – κάτι που μέχρι στιγμής παραμένει εξαιρετικά δύσκολο.

Παρόντες στο σημείο είναι επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Αθανάσιος Καππάς.

