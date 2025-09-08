Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 44χρονος που πνίγηκε από το φαγητό του

Κάτι τέτοιες υποθέσεις υπενθυμίζουν στους πάντες το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε από πρώτες βοήθειες. ΚΑΡΠΑ, φιλί της ζωής και λαβή Χάιμλιχ μπορεί να σώσουν έναν άνθρωπο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε καμία ευκαιρία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και αυτό του 44χρονου που πέθανε από πνιγμό στο Ηράκλειο.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής (07.09.2025) στις Γούρνες Τεμένους στο Ηράκλειο. Ο 44χρονος, ενώ έτρωγε στο σπίτι του, πνίγηκε από ένα κομμάτι του φαγητού του. Οι συγγενείς του κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ειδοποιώντας για τον πνιγμό του αγαπημένου τους.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι του 44χρονου και έγινε η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας λίγο μετά κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αναμένεται να εξακριβωθούν από την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

