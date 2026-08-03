Ελλάδα

Πόρτο Γερμενό: Αποκαρδιωτικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά

Η τοπική κοινωνία καλείται να επουλώσει τις πληγές που άφησε η πυρκαγιά και να ξεκινήσει σταδιακά την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα
Στάχτη και αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά
Στάχτη και αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά / Eurokinissi
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Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες μετά το πέρασμα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό που ξέσπασε την Παρασκευή (31.07.2026) και επεκτάθηκε το Σάββατο (01.08.2026) με καταστροφικές συνέπειες, αφήνοντας πίσω του αποπνικτική ατμόσφαιρα, καμένα σπίτια και ζημιές σε περιουσίες.

Η επόμενη μέρα μετά τη φωτιά βρίσκει το Πόρτο Γερμενό σε δραματική κατάσταση και την περιοχή να μετρά τις πληγές της και τους κατοίκους να αντικρίζουν ένα τοπίο γεμάτο στάχτη και καταστροφές.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ οι εικόνες από τα σημεία που πέρασε η φωτιά αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

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Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, την αντιμετώπιση των συνεπειών και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά.

Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Καπνοί βγαίνουν από τα καμένα σπίτια (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Μεγάλες εκτάσεις δάσους έγιναν στάχτες (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Η ανεξέλεγκτη φωτιά έκαψε ότι βρήκε στο πέρασμα της (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Απόκοσμο το μαύρο τοπίο μετά την πυρκαγιά (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μεγάλες οι ζημιές και αυτοκίνητα στο χωριό (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Απελπισμένοι οι κάτοικοι στα αποκαΐδια των περιουσιών τους (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Συνεχίζεται για 2η ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Βοιωτία στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού κόλπου, από την Δομβραίνα εως το Πόρτο Γερμενό, Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/ EUROKINSSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, Τρίτη 5 Ιουλίου 2022. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών στο Πόρτο Γέρμενο (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους για την περιουσία τους αλλά και για την απώλεια του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει το Πόρτο Γερμενό αντιμέτωπο με μια δύσκολη διαδικασία ανασυγκρότησης. Η τοπική κοινωνία καλείται να επουλώσει τις πληγές που άφησε η πυρκαγιά και να ξεκινήσει σταδιακά την προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα.

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