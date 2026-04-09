Τραγωδία στους Αμπελόκηπους: Άνδρας έπεσε από τον 5ο όροφο και σκοτώθηκε

Ανείπωτη τραγωδία στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου ένας άνδρας έπεσε στον ακάλυπτο από τον 5ο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (09.04.2026) γύρω στις 07:20, στην οδό Αλφειού στους Αμπελόκηπους. Ο άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστο -μέχρι στιγμής λόγο-, φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Ένοικοι της πολυκατοικίας εντόπισαν τον άνδρα σε λίμνη αίματος και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οδηγός για την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα - Πώς να αποφύγετε τα ατυχήματα
Βεγγαλικά, λαμπάδες, ψησταριές και οι «παγίδες» των εξοχικών αποτελούν τις κύριες αιτίες ώστε ένα παιδί να τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών
Cute little girl with mother at the doctor pediatrician. Using bandage for hand injury.
Ασθενείς με ναρκοληψία ζητούν άμεση πρόσβαση στα φάρμακά τους
Ζητούν από τον ΕΟΠΥΥ η χορήγηση των δωρεάν φαρμάκων να γίνεται πλέον μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς και όχι αποκλειστικά από τα δύο νοσοκομεία «Αττικόν» και «Ευαγγελισμός», που εξυπηρετούν όλη τη χώρα
iStock
