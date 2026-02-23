Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τραμ: Αλλαγές στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» με τέρμα τη στάση «Φιξ»

Τι αλλάζει σε μετρό και τραμ από αυτή την εβδομάδα
Βαγόνι του τραμ
Βαγόνι του τραμ / Eurokinissi

Τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» θα έχουν, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια του τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», έπειτα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Επιπλέον, από τη Δευτέρα (23/02) στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Ελλάδα
