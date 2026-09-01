Ελλάδα

Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από σύγκρουση δύο μηχανών

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (01.09.2026) γύρω στη μία και μισή στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Βράιλα
Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Με αίμα βάφτηκε για άλλη μια φορά η άσφαλτος με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης (01.09.2026) γύρω στη μία και μισή στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Βράιλα.

Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μια 27 ετών, η άλλη αγνώστων στοιχείων, όπως και ένας άνδρας 51 ετών. Οι δύο μηχανές κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους με συνέπεια τα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Στη μηχανή που επέβαινε ο άνδρας είχε κατεύθυνση προς τα Πατήσια.

Αμέσως στην περιοχή σήμανε συναγερμός, έφτασαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τα τρία άτομα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό τους.

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