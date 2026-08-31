Κυψέλη: Σοκάρει ο ισχυρισμός του 43χρονου για την δολοφονία του βρέφους – «Μόλις πέθανε το σατανιασμένο, ησυχάσαμε»

Σοκαρισμένο είναι από χτες (30.08.2026) το πανελλήνιο, μετά τον εντοπισμό νεκρού βρέφους σε δοχείο που βρισκόταν κρυμμένο σε μια ροζ βαλίτσα μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις αφότου ήρθαν αντιμέτωποι με το φρικιαστικό θέαμα, ενώ αποτροπιασμό προκαλούν τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Με 18 μαχαιριές – 3 προθανάτιες και 15 μεταθανάτιες – δολοφονήθηκε το μόλις 8 μηνών βρέφος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Το παιδί έφερε αλλεπάλληλα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ενδέχεται να το σκότωσαν την ώρα που κοιμόταν μπρούμυτα. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, καθώς η οικογένεια που διέμενε το διαμέρισμα της φρίκης ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι. Μέσα διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τα τρία ανήλικη παιδιά τους. Πρόκειται για μια 15χρονη που κυοφορεί, και δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών. Στο σπίτι βρισκόταν και ένας 26χρονος Αφγανός που υποστήριξε ότι ήταν σύντροφος της ανήλικης εγκυμονούσας.

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Οι τρεις ενήλικες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την Δευτέρα (31.08.2026) ενώπιον του εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, και πώς δεν ήταν δικό του παιδί κατηγορώντας το προσωπικό του μαιευτηρίου ότι «τους έδωσαν λάθος μωρό οι Illuminati».

«Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας», φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος

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«Είναι μια υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών και εν ψυχρώ δολοφονίας του παιδιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος Αφγανός, ο ένας από τους εμπλεκόμενους, είναι καταχωρισμένος ως έμπορος ναρκωτικών. Τον ήξερε η Ελληνική Αστυνομία ότι προχωρούσε σε πώληση σκληρών ναρκωτικών, σίσα, κοκαΐνης και άλλων ουσιών στην ευρύτερη περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί εστιάζεται η έρευνα της αστυνομίας.

Για την δολοφονία του παιδιού προέκυψαν οι 18 μαχαιριές, από τις οποίες τρεις ήταν προθανάτιες. Υπάρχει μια θανατηφόρος μαχαιριά που έχει δοθεί στην πλάτη του παιδιού, στο ύψος του αυχένα και έχουν δοθεί ακόμα 15 μαχαιριές στο σώμα του άτυχου μωρού οι οποίες είναι μεταθανάτιες. Ο 43χρονος, ο οποίος εμφανίζεται ως δολοφόνος του παιδιού, ισχυρίστηκε (πριν βγει το πόρισμα της ιατροσικαστικής) ότι το παιδί πέθανε πριν από δύο χρόνια από παθολογικά αίτια, γιατί πονούσε το στομάχι του.

Είπε μάλιστα στην αστυνομία ότι “δεν είχα το σθένος να το καταγγείλω” και γι’ αυτό το διατήρησε σε κατάσταση ψύξης, “γιατί θα μου το έπαιρνε και η αστυνομία αν εγώ παρουσίαζα ένα παιδί νεκρό, θα μου έπαιρναν και τα άλλα παιδιά“. Η ιατροδικαστική εξέταση ανέδειξε ότι το παιδί δολοφονήθηκε, πιθανόν γιατί γινόταν χρήση ναρκωτικών και ο δράστης σκότωσε το μωρό επειδή έκλαιγε. Το παιδί δεν έφερε άλλα χτυπήματα ή μώλωπες, δείγμα ότι έγινε μια επίθεση μία φορά και έγινε αυτή η άγρια δολοφονία».

Η κλήση στην αστυνομία

Γείτονες του ζευγαριού, ένοικοι καθώς και ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη έκαναν λόγο για μια περίεργη οικογένεια. Πολλές φορές είχαν γίνει παράπονα για σκουπίδια και βρωμιές στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου και το ασανσέρ, ενώ έγιναν αναφορές και για χρήση ναρκωτικών από τον 43χρονο και την 38χρονη. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη μάλιστα, υπήρξε και μια ασυνεννοησία σχετικά με την πληρωμή για τη μίσθωση του σπιτιού, με αποτέλεσμα να μην ανανεωθεί η συμφωνία τους και να γίνει έξωση της οικογένειας. Ωστόσο, το ζευγάρι που ετοιμαζόταν να φύγει είπε στον άντρα ότι χρειάζεται 10 με 15 λεπτά στο σπίτι, πράγμα που του κίνησε την υποψία. «Αυτό και οι αναφορές για ναρκωτικά με έκαναν να καλέσω την αστυνομία», ισχυρίστηκε.

«Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία», είπε μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η οικογένεια έμενε στο σπίτι για λιγότερο από έναν μήνα. Οι αστυνομικές δυνάμεις, αφότου έσπευσαν στο σημείο, προχώρησαν σε εξονυχιστικό έλεγχο του διαμερίσματος. Τίποτα δεν προμήνυε την φρίκη που θα ακολουθούσε. Οι αστυνομικοί, ήρθαν αντιμέτωποι με το νεκρό βρέφος το οποίο ήταν τυλιγμένο σε έναν κόκκινο ισοθερμικό σάκο, κρυμμένο μέσα σε μια ροζ βαλίτσα. Πάνω από τον σάκο υπήρχαν σακούλα σκουπιδιών και περιτύλιγμα με κόκκινη ουσία, η οποία πιθανότατα είναι αίμα. Μέσα στην ίδια βαλίτσα που βρέθηκε το μωρό, εντοπίστηκε επίσης ένα σκαπτικό εργαλείο, ένα φτυάρι μικρό, μία μπλε κουβέρτα και ένα σεξουαλικό βοήθημα.

Στις αποσκευές του ζευγαριού επίσης εντοπίστηκαν εφτά σεξουαλικά βοηθήματα, μία μαύρη μάσκα, μία κάμερα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα στικάκι αποθήκευσης υλικού. Η 38χρονη, μετά τον εντοπισμό του νεκρού μωρού, ισχυρίστηκε αμέσως στις αρχές ότι πρόκειται για δικό της παιδί που πέθανε πριν 8 μήνες και το κρατούσε στην κατάψυξη. Αμέσως ο ιατροδικαστής διέταξε την λήψη δειγμάτων DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι είναι πράγματι οι βιολογικοί γονείς του βρέφους. Παράλληλα, μέσα στο σπίτι επίσης εντοπίστηκαν κάμερες LED, φορητοί υπολογιστές, μικροποσότητες ναρκωτικών και σεξουαλικά βοηθήματα.

Οι ισχυρισμοί και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στα παιδιά

Παρότι ο 43χρονος και η 38χρονη ισχυρίζονταν ότι το παιδί είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το μόλις λίγων μηνών βρέφος είχε δολοφονηθεί με αλλεπάλληλες μαχαιριές που δέχτηκε στην πλάτη. Από την πρώτη στιγμή αυτοί οι ισχυρισμοί δεν κατάφεραν να πείσουν τους αστυνομικούς οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνές τους ενώ ταυτόχρονα έλαβαν καταθέσεις από τον 43χρονο και την 38χρονη αλλά και τα 3 παιδιά, ηλικίας 15, 12 και 9 ετών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.

Το παζλ της φρίκης γρήγορα άρχισε να ξετυλίγεται και γρήγορα από την νεκροψία – νεκροτομή αποδείχτηκαν οι αρχικές υποψίες που είχε ο ιατροδικαστής για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθησαν τα ανήλικα παιδιά, έδειξαν ότι τα δύο από τα τρία είναι φορείς ενός σοβαρού σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος – πράγμα που πιθανολογείται να προέκυψε έπειτα από σεξουαλική κακοποίηση.

Από τα παιδιά οι αρχές έλαβαν και δείγματα DNA, προκειμένου να διαπιστωθούν δύο ερωτήματα που προέκυψαν. Το πρώτο αφορά το αν η βιολογική μητέρα του νεκρού βρέφους είναι πράγματι η 38χρονη Γερμανίδα, όπως ισχυρίστηκε ή αν το γέννησε η 15χρονη εγκυμονούσα. Εντύπωση προκάλεσαν στους αστυνομικούς και τα δύο ανήλικα αγόρια καθώς το ένα από αυτά είναι μαύρο. Έτσι, πήραν αποτυπώματα και από τους ανήλικους για να διαπιστωθεί αν είναι όντως παιδιά του 43χρονου και της συντρόφου του.

Από την πλευρά τους, η 38χρονη και ο 26χρονος δεν αναφέρουν οτιδήποτε στην αστυνομία, αντιθέτως αρνούνται οποιαδήποτε κατηγορία. «Υπάρχει ένα πρόβλημα συνεννόησης μαζί τους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον κύριο χώρο με τη διακίνηση ναρκωτικών με την οποία σχετίζεται ο Αφγανός. Υπάρχουν τα δύο ακόμα άτομα. Βασικό ζητούμενο αποτελεί το ποιανού είναι το μωρό που δολοφονήθηκε. Υπάρχει αρχική εκτίμηση ότι μπορεί να είναι της 38χρονης γυναίκας, όμως δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να είναι της 15χρονης, διότι δεν είναι πουθενά καταχωρισμένα τα στοιχεία των συγκεκριμένων παιδιών», τόνισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega.

Είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από το ζευγάρι

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο που μίλησε στο Live News το απόγευμα της Δευτέρας, τα τρία παιδιά είχαν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, ενώ, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, είχε αφαιρεθεί η επιμέλειά τους από τους γονείς. Ωστόσο, ο 43χρονος και η 38χρονη φέρεται να πήραν τα παιδιά από το νοσοκομείο και να τα επέστρεψαν στο σπίτι. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής με ποιον τρόπο έγινε αυτό, παρά το γεγονός ότι υπήρχε εισαγγελική παρέμβαση.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η νοσηλεία των παιδιών είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο, τόνισε: «Πριν από ένα χρόνο λοιπόν, τα τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή βρέθηκαν για φιλοξενία στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Τα έφερε η αστυνομία για κακοποίηση, παραμέληση από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Μια νύχτα ο φερόμενος πατέρας πήγε και απήγαγε και τα τρία παιδιά. Αμέσως το νοσοκομείο, ως όφειλε, το δήλωσε στην αστυνομία. Η αστυνομία και η εισαγγελία ποτέ δε μας έφερε τα παιδιά πίσω», είπε.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, μίλησε επίσης στο Live News για την ιατροδικαστική έκθεση που αφορά το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό: «Η ιατροδικαστική επιστήμη έχει κληθεί να απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα. Το πρώτο και κύριο είναι φυσικά η αιτία θανάτου. Όπως προκύπτει, δεδομένου ότι υπάρχουν τραύματα από νύσσον όργανο και έχουνε πλήξει ζωτικά όργανα, άρα η αιτία θανάτου είναι η ανθρωποκτονία με νύσσον όργανο. Το τελευταίο ερώτημα είναι να χρονολογηθεί ο χρόνος του θανάτου.

Αυτό δεδομένου ότι έχει παρεμβληθεί η τοποθέτησή του σε ψυκτικό θάλαμο, δηλαδή σε κατάψυξη, δυσχεραίνει πάρα πολύ τον χρονικό περιορισμό του θανάτου. Η ψύξη δηλαδή έχει συντηρήσει πλήρως τα τραύματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αρκετά καλή λεπτομέρεια για την αιτία και το μηχανισμό θανάτου.

Ένα σχόλιο σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία φαίνεται μέχρι τώρα να έχουν διαπιστωθεί για τα υπόλοιπα παιδιά. Στις μελέτες κάτω των δεκατεσσάρων ετών παιδιά που είναι θετικά σε με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η σεξουαλική κακοποίηση είναι θετική. Δηλαδή εννιά στα δέκα παιδιά ουσιαστικά διαπιστώνεται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση».

Η φωτογραφία «γρίφος»

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στις αρχές, μια φωτογραφία, που έχει ανεβάσει ο 43χρονος στα social media, στην οποία φαίνεται ο 43χρονος πατέρας μαζί με μια γυναίκα και άλλα τρία παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για την 38χρονη και τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Και οι πέντε βρίσκονται γύρω από ένα παιδικό καροτσάκι, στο οποίο όπως διακρίνεται μέσα σε αυτό υπάρχει ένα μωρό λίγων μηνών.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει αναρτηθεί στα social media στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αρκετό καιρό πριν από την ημερομηνία που υποστήριξε η 38χρονη ότι γεννήθηκε το δολοφονημένο βρέφος. Με τα έως τώρα δεδομένα, η γυναίκα ανέφερε ότι το παιδί το είχε γεννήσει πριν από δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό ερευνάται καθώς οι ιατροδικαστές δεν είναι ακόμη σε θέση να προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια τη χρονολογία κατά την οποία ήρθε στον κόσμο το δολοφονημένο παιδί.

Η φωτογραφία των πέντε μαζί με το καρότσι και το μωρό μπορεί να μην αποκαλύπτει κάτι και να πρόκειται για κάποιο άλλο μωρό. Ωστόσο, το ότι συγκεκριμένο οπτικό υλικό δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στις ερωτήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.