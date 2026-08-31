Σύμη: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες εντόπισε το Λιμενικό

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σύμης, όταν εντοπίστηκε ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Το ιστιοφόρο σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη κοντά στη Σύμη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του και να χρειαστεί άμεσα συνδρομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος κινητοποιήθηκαν και προσέγγισαν το ιστιοφόρο, παρέχοντας βοήθεια και συνοδεύοντάς το με ασφάλεια έως το λιμάνι της Σύμης.

Το ιστιοφόρο κατέπλευσε χωρίς προβλήματα στο λιμάνι, ενώ οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ, χωρίς να δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα.