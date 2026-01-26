Τρίκαλα: Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα – «Με φώναξαν να δώσουμε DNA»

Με τη θλίψη και τον πόνο να έχει χαραχθεί στα πρόσωπα τους και τις ελπίδες τους να έχουν πλέον εξανεμιστεί, καθώς έχουν βρεθεί τέσσερις νεκρές γυναίκες κι αγνοείται ακόμη μια, οι συγγενείς των πέντε εργαζόμενων που βρίσκονταν τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα κομμάτια τους.



Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν 4 σήμερα τα ξημερώματα (26.01.2026) όταν στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη η οποία έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Αμέσως η παλιά πτέρυγα του εργοστασίου όπου κατασκευάζονται τα προϊόντα της βρόμης και τα πτι φουρ παραδόθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να εγκλωβιστούν. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βρουν έγκαιρα από το κτίριο το οποίο είχε ισοπεδωθεί από την έκρηξη και πέντε από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκεί αφού τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις πήραν εξιτήριο.

Η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού και η Βάσω Σκαμπαρδώνη είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες οι οποίες άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα». Και οι τέσσερις ήταν παντρεμένες γυναίκες και μητέρες και σκληρά εργαζόμενες, προκειμένου να προσφέρουν στις οικογένειές τους.



Την ίδια ώρα όμως ο πόνος των οικογενειών αλλά και των φίλων των πέντε γυναικών που εγκλωβίστηκαν στο εργοστάσιο γίνεται δυσβάσταχτος, ενώ τα λόγια δεν μπορούν να τον γαληνέψουν.

Ανάμεσα στις εργαζόμενες που δεν κατάφεραν να βγουν από το κατεστραμμένο εργοστάσιο και μια 56χρονη μητέρα τριών παιδιών τα οποία σπουδάζουν. Πριν λίγη ώρα οι γονείς της γυναίκας ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να γίνει τυχόν ταυτοποίηση με κάποιες από τις σορούς που εντοπίστηκαν.

«Από κανέναν δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Τίποτα, ούτε για ταυτοποίηση. Οι γονείς της έδωσαν DNA, όπως δώσανε… αλλά επίσημα τίποτα. Ούτε από το εργοστάσιο, ό,τι μάθαμε το μάθαμε από τα site. Ούτε στο νοσοκομείο μας είπαν κάτι, ούτε καν όταν μας ζήτησαν να πάμε στο χώρο του εργοστασίου» λέει στο newsit.gr ξάδερφος της 56χρονης.

Και συμπληρώνει: «Δεν έγινε καμία ενημέρωση. Υποτίθεται ότι υπήρχαν ψυχολόγοι, μια κυρία κι ένας κύριος, αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Ήμασταν καμιά εικοσαριά συγγενείς μέσα στο θάλαμο και κανείς δεν μας μίλησε. Μέχρι και στο νοσοκομείο, κανείς. Εμάς μάς τα έλεγαν ανεπίσημα ότι είναι νεκροί. Από πηγαδάκια ακούγαμε ότι είναι νεκροί, ότι ήταν μεγάλη η έκταση της φωτιάς…

Αστοχίες, μόνο αστοχίες. Δεν γίνεται η αστυνομία να λέει ότι τα παιδιά είναι εκεί, να έχουμε τους γονείς εκεί και να περιμένουν για ταυτοποίηση. Εγώ ήμουν με τους γονείς της όταν έδιναν DNA. Γιατί δεν μας πήγαν κατευθείαν; Να λέμε είμαστε οι γονείς και να μας λένε όχι; Τι ψάχνουν να βρουν;».



Ο γιος μίας ακόμα από τις πέντε γυναίκες που έπιασε βάρδια στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» το βράδυ της Κυριακής, μιλώντας στο newsit.gr αναφέρει ότι ήταν ξύπνιος όταν άρχισε να διαρρέει η είδηση της έκρηξης. Η βραδινή βάρδια ξεκινάει γύρω στις 11:00. Δεν κοιμόμουν εκείνη την ώρα που έγινε η έκρηξη και πήρα τηλέφωνο για να δω αν ήταν ανάμεσα στους τραυματίες που πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν μου ανέφεραν το όνομα της, οπότε αμέσως έβγαλα τα συμπεράσματα μου. Μέχρι να ταυτοποιηθούν οι σοροί η μητέρα μου θα θεωρείται αγνοούμενη».