Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Με δείγμα DNA η ταυτοποίηση των σορών – Οι υπόλοιποι σώθηκαν γιατί έκαναν διάλειμμα

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για την τρομακτική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026 και στοίχισε στη ζωή σε 4 εργαζόμενες, ενώ μία ακόμη αγνοείται.

Λίγες ώρες μετά την κοπή της βασιλόπιτας, περίπου 13 άτομα από τα 30 που ήταν κανονικά η βραδινή βάρδια στο εργοστάσιο, έπιασαν δουλειά. Η διοίκηση της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, άφησε περίπου το μισό προσωπικό που κανονικά στελεχώνει τις βάρδιες να μην πάει για δουλειά λόγω της κοπής της πίτας όταν συνέβη η έκρηξη που οδήγησε στη φωτιά.

Συγγενείς των θυμάτων, πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, προκειμένου να δοθεί δείγμα DNA, έτσι ώστε να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Η τραγωδία όμως δεν σταματά εκεί καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι εργαζόμενες, οι 4 που βρέθηκαν νεκρές και η μία που αγνοείται, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια, καθώς είχαν παιδιά και με αυτόν τον τρόπο δε θα στερούνταν χρόνο να τα προσέχουν μέσα στην ημέρα.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της τραγωδίας, η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου. Οι 5 εργαζόμενες, βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη, ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους και την σκεπή, αλλα υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό, σα να μην υπήρξε ποτέ τίποτε στο σημείο.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο σφοδρό, με τους τραυματίες να περιγράφουν συγκλονιστκές μαρτυρίες, δηλώνοντας πως «είδαν το ταβάνι να καταρρέει πάνω στα κεφάλια τους».

Κάποιοι από τους υπόλοιπους εργαζόμενους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως και ένας πυροσβέστης όμως στάθηκαν τυχεροί και είναι καλά στην υγεία τους, όμως είναι σοκαρισμένοι και δέχονται ψυχολογική υποστήριξη.

Όπως φαίνεται, οι εργαζόμενοι που σώθηκαν βρίσκονταν πολύ κοντά στην έξοδο και έτσι πρόλαβαν να βγουν από το κτίριο που μετά την έκρηξη τυλίχθηκε στις φλόγες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έκαναν το διάλειμμά τους και για αυτό βρίσκονταν πιο κοντά στην έξοδο.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, επανέφερε το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά τους χωρίς να γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν σώοι στα σπίτια τους.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, το Εργατικό Κέντρο είχε επισημάνει από το καλοκαίρι προβλήματα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και πλέον προχωρά σε παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και την Πυροσβεστική για τη διερεύνηση των αιτιών. Παράλληλα, προανήγγειλε κινητοποιήσεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ ως πιθανές αιτίες εξετάζονται ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο. Αν και το εργοστάσιο είναι αρκετά έξω από τα Τρίκαλα, η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη, περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Στο εργοστάσιο μεταβαίνουν στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της αστυνομίας προκειμένου να συλλέγουν υλικό για να πραγματοποιήσουν με τη σειρά τους έρευνα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να υπήρξε μεγάλη συγκέντρωση αερίων στο σύστημα λυμάτων του εργοστασίου με αποτέλεσμα να σημειωθεί κάποια ανάφλεξη και κατόπιν η έκρηξη.

Εξιτήριο πήραν οι τραυματίες

Σήμερα, στις 4.30 π.μ., κατέφθασε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ο πρώτος τραυματίας από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Στη συνέχεια, κατέφθασαν ακόμα έξι (6) τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης.

Για προληπτικούς λόγους νοσηλεύτηκαν σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και περίπου, στις 10.00 π.μ., έλαβαν εξιτήριο.

Έως τώρα έχουν ανευρεθεί τρεις (3) απανθρακωμένοι σοροί, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και για να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο του συμβάντος καθώς και στο ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ έχουν μεταβεί Ψυχολόγοι για τη ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της εταιρείας για τους νεκρούς

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.