Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: 4 νεκρές γυναίκες από τη μεγάλη φωτιά – Αγνοούνται ακόμη μία εργαζόμενες

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026, στις εγκαταστάσεις τις μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με 3 γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές.

Η φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα και άφησε πίσω τις 4 νεκρές γυναίκες ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία για ακόμη 2 εργαζόμενες που αγνοούνται.

Την ώρα της φωτιάς, 5 εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, με την κατάληξη στις έρευνες για τον εντοπισμό τους παράλληλα με την κατάσβεση να είναι μοιραία για 4 τουλάχιστον.

Στα αριστερά βρισκόταν το κτίριο της αποθήκης και αμέσως μετά ξεκινούσε ο χώρος της παραγωγής. Η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε στο σημείο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δούλευαν σε 24ωρη βάση.

Οι σοροί των γυναικών σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν απανθρακωθεί, εντοπίστηκαν στο σημείο που έχει διαλυθεί το κτίριο του εργοστασίου της Βιολάντα, από την έκρηξη αλλά και στο υπόγειο του εργοστασίου, όλες εργάζονταν στη γραμμή παραγωγής. Όσοι εργαζόμενοι σώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν κοντά στην έξοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 από τις γυναίκες ήταν από ένα κοντινό χωριό και η τέταρτη φαίνεται να ήταν από τη Φαρκαδόνα.

«Η πτέρυγα αυτή ήταν γραμμή παραγωγής και αποθήκες», ανέφερε ο Ντίνος Μπάρδας, περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων.

«Υπήρχε τόσο μεγάλο ωστικό κύμα που δεν θα μπορούσε να προέκυψε από μία φιάλη υγραερίου,ούτε από κάποια μικρή διαρροή, είπε ακόμη και τόνισε ότι θα πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα των ερευνών», είπε ακόμη.

H φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, έπειτα από εκκωφαντική έκρηξη σε κτίριο του εργοστασίου. Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος στο εργοστάσιο ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, ενώ ως πιθανές αιτίες εξετάζονται ουσίες όπως η αμμωνία και το προπάνιο. Αν και το εργοστάσιο είνιαι αρκετά έξω από τα Τρίκαλα, η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πόλη.

Την ώρα της έκρηξης εργάζονταν συνολικά 13 άτομα στο εργοστάσιο. Συνολικά έξι άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, με τον έναν από αυτούς να είναι πυροσβέστης. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν έξω από το κτήριο εξαιτίας του ωστικού κύματος από την έκρηξη. Δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα είναι καλά στην υγεία τους.

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κλήθηκαν στο έκτο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων όπου εκτυλίσσεται η τραγωδία.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων μεταφέρθηκαν τουλάχιστον επτά εργαζόμενοι, οι περισσότεροι για προληπτικούς λόγους. Συνολικά το 24ωρης λειτουργίας εργοστάσιο είχε 12 -13 εργαζόμενους την ώρα της έκρηξης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, κανονικά θα ήταν γύρω στα 30 άτομα, όμως επειδή ήταν η κοπή της πίτας της εταιρείας, πήγαν λιγότεριο στη βάρδια.

Οι εικόνες από το σημείο ανατριχιαστικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ενώ το επιβλητικό κτίριο των πολλων τετραγωνικών, έχει κοπεί στα δύο από την έκρηξη με την καταστροφή του από τις φλόγες να είναι ολοκληρωτική.

Δύο εργαζόμενοι από την επόμενη βάρδια, που θα ξεκινούσε στις 6 το πρωί, δήλωσαν συγκλονισμένοι. «Χθες κόβαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα», είπε εργαζόμενος της «Βιολάντα», ο οποίος μετέβη στο νοσοκομείο Τρικάλων για να συναντήσει τους συναδέλφους του, που όπως είπαν είναι καλά στην υγεία τους όμως βρίσκονταν σε σοκ.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 13 οχήματα, από όλη τη Θεσσαλία για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής τροφίμων στα Τρίκαλα. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, στην τραγωδία στα Τρίκαλα. «Η σκέψη μας με τις οικογένειες των θυμάτων», είπε μεταξύ άλλων και συμπλήρωσε ότι « η πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τη φωτιά

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν. Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της πριν τον εντοπισμό των απανθρακωμένων σορών.