Τρόλεϊ έπεσε σε πολυκατοικία στα Πετράλωνα

Την ώρα που έγινε το συμβάν, μέσα στο τρόλεϊ δεν ήταν επιβάτες
Ατύχημα με τρόλεϊ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Το συμβάν έγινε το βράδυ της Παρασκευής (13/2/26) στα Πετράλωνα, όπου το τρόλεϊ -άγνωστο γιατί- κατέληξε στον τοίχο μιας πολυκατοικίας.

Όλα αυτά, στην οδό Κυκλώπων στα Πετράλωνα, όπου ολόκληρη η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι και οι κάτοικοι έμειναν άφωνοι όταν αντίκρισαν το τρόλεϊ να έχει «σκάσει» πάνω στο κτίριο.

Τόσο το τρόλεϊ όσο και η πολυκατοικία έπαθαν ζημιές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός. 

Ευτυχώς, την ώρα που έγινε το ατύχημα, μέσα στο τρόλεϊ, δεν υπήρχαν επιβάτες. 

