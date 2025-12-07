Τρόλεϊ: Ξεκίνησε το ξήλωμα του δικτύου στον Πειραιά – Με ηλεκτρικά λεωφορεία από αύριο οι γραμμές 17 και 20

Συνεργεία του δήμου επιχειρούν, από το πρωί της Κυριακής (07.12.2025), σε αρκετά σημεία του Πειραιά όπου ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποξήλωσης του δικτύου των τρόλεϊ. Το χρονοδιάγραμμα τόσο για την αποξήλωση όσο και την αντικατάστασή τους αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες, δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Τα τρόλεϊ, για πάνω από μισό αιώνα, βοηθούσαν τους Αθηναίους στις μεταφορές τους. Πλέον όμως η Αθήνα μπαίνει σε νέα εποχή -κάνοντας την αρχή ο Πειραιάς- καθώς έρχονται να τα αντικαταστήσουν ηλεκτρικά λεωφορεία που θεωρούνται πιο φιλικά στο περιβάλλον αλλά και στην τσέπη του δημοσίου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως για κάθε χιλιόμετρο που γίνεται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ. Για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ.

Με τις εργασίες να ξεκινούν σήμερα από τον Πειραιά, προβλέπεται πως συνολικά θα αποξηλωθεί το 70% του συνολικού δικτύου. 143 χλμ καλωδίων αναμένεται να απομακρυνθούν.

Από αύριο οι γραμμές 17 και 20 θα εκτελούνται από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Στο σημείο όπου επιχειρούν τα συνεργεία βρέθηκαν και οδηγοί των τρόλεϊ που αντιδρούν με την αντικατάσταση και ζητούν να παραμείνουν στη «μάχη» καθώς το κόστος των ηλεκτρικών λεωφορείων θα είναι μεγαλύτερο, παρά τις προβλέψεις του υπουργείου Μεταφορών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης που βρέθηκε επίσης στο σημείο τόνισε πως αποχαιρετά με σεβασμό τα τρόλεϊ. «Ο ουρανός της Αθήνας και του Πειραιά επιτέλους θα αναπνεύσει».

«Είναι μία σημαντική ημέρα που δεν επισκιάζεται από διαφωνίες. Σήμερα ξεκινά η αποξήλωση των καλωδίων των τρόλεϊ που υπηρέτησαν τους Αθηναίους. Η τεχνολογία επιτρέπει το τέλος της εποχής. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Αποχαιρετούμε με σεβασμό τα τρόλεϊ. Ο ουρανός της Αθήνας και του Πειραιά επιτέλους θα αναπνεύσει. Καταργείται πάνω από 70% του δικτύου των καλωδίων. Από αύριο, οι γραμμές 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία. Σταδιακά αυτή η αντικατάσταση θα φτάσει σε όλον τον Πειραιά και την Αθήνα», ανέφερε στις κάμερες.