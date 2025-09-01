Ελλάδα

Τροχαία Αττικής: 14 νεκροί από τροχαία τον Αύγουστο – Τέρμα το γκάζι, μεθυσμένοι και χωρίς κράνος οι οδηγοί

Πάνω από 21.300 οι παραβάσεις που βεβαίωσε η Τροχαία
Δεκατέσσερις νεκροί, 385 τροχαία ατυχήματα και 457 τραυματίες στην Αττική μόνο τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία της  Τροχαίας.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Αύγουστο του 2025 βεβαιώθηκαν -21.346- παραβάσεις από τις οποίες -224- σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • 672- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -41- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
  • -2.531- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
  • -230- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • -295- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • -920- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • -1.897- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
  • -69- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν -385- τροχαία ατυχήματα με -488- παθόντες και ειδικότερα:

  • -14- θανατηφόρα με -14- νεκρούς
  •  -16- σοβαρά με -17- σοβαρά τραυματίες,
  •  -355- ελαφρά με -457- ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

