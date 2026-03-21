Τροχαία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε μαντρότοιχο στα Χανιά – Θανατηφόρο με τραυματίες στο Ρέθυμνο

Αστυνομικοί της τροχαίας ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα
Το αμάξι που "καρφώθηκε" στον μαντρότοιχο
Το αμάξι που "καρφώθηκε" στον μαντρότοιχο / flashnews.gr

Σοβαρά τροχαία ατυχήματα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου (21.03.2026) στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί του Σαββάτου (21.03.2026) στον κεντρικό δρόμο προς τις Στέρνες στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου στα Χανιά αυτοκίνητο που οδηγούσε ιερέας, στην κατεύθυνση προς τις Στέρνες, για άγνωστο προς το παρόν λόγο, έφυγε από τον δρόμο και αφού έπεσε πάνω σε κάδους απορριμμάτων προσέκρουσε σε μαντρότοιχο οικίας.

Στο σημείο του τροχαίο ατυχήματος έσπευσαν περίοικοι που ενημέρωσαν τις αρχές και διασώστες του ΕΚΑΒ ανέσυραν με ιδιαίτερη προσοχή τον τραυματία ιερέα από την θέση του οδηγού και έχοντας τις αισθήσεις του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Αστυνομικοί της τροχαίας που μετέβησαν στο σημείο ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο στη διασταύρωση Αρμένων – Ρεθύμνου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21.03.2026, στη διασταύρωση Αρμένων – Ρεθύμνου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ένας άνδρας, συγκρούστηκε με Ι.Χ το οποίο οδηγούσε πατέρας που είχε συνεπιβάτες τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Ο 60χρονος οδηγός ενός αγροτικού οχήματος, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύγκρουση ο οδηγός εκτινάχτηκε από το αυτοκίνητο και έπεσε στον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένας πατέρας με τα δύο παιδιά του, που βρίσκονται στην εφηβεία. Οι ίδιοι απεγκλωβίστηκαν μόνοι τους και μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκόμενων στο τροχαίο, χωρίς όμως να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι τραυματίες είχαν ήδη βγει από τα οχήματα.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άτυχο οδηγό του αγροτικού, ενώ η Αστυνομία ρύθμισε την κυκλοφορία και διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ελλάδα
