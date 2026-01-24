Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με φορτηγό

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ενώ η τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τον ακριβή τρόπο που σημειώθηκε η σύγκρουση
Από το τροχαίο στη Ναύπακτο
Από το τροχαίο στη Ναύπακτο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου πάνω στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν μια νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Νεκρός είναι ο 25χρονος οδηγός μηχανής, κάτοικος Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί και ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί σοβαρά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίου σε κρίσιμη κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ενώ η τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για τον ακριβή τρόπο που σημειώθηκε η σύγκρουση.

Ελλάδα
