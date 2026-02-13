Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής πρόσκρουσης

«Τι έκανα» φώναζε ο 15χρονος οδηγός αμέσως μετά το τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του φίλου του
Τροχαίο στη Λούτσα
Η τρελή πορεία του αυτοκινήτου στη Λούτσα
Βασίλης Σακουλέβας

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02/2026) φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι τρεις 15χρονοι, κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Ο 15χρονος χάνει τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο χτυπά στο αριστερό κράσπεδο, ντελαπάρει και στη συνέχεια χτυπάει στην κολώνα.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο ανήλικος συνοδηγός εκτοξεύθηκε από το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ οι δυο συνομήλικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Στο άλλο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr είναι από την οδό Σωτήρος και σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο που έγινε το τραγικό δυστύχημα.

Oι δείκτες του ρολογιού έδειχναν λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02/2026) όταν στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα, η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο ένας 15χρονος που οδηγούσε, είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου από την μητέρα του, χωρίς εκείνη να τον πάρει χαμπάρι.

Από το μπαμ σηκώθηκε σε πόδι όλη η γειτονιά στη Λούτσα, ενώ μάρτυρες αναφέρουν πως ο 15χρονος οδηγός βρήκε από το αυτοκίνητο και στη θέα του νεκρού φίλο του, φώναζε «τι έκανα, τι έκανα»!

«Τα ασθενοφόρα ήρθαν πολύ γρήγορα. Το ένα παιδί εκτοξεύθηκε από το αυτοκίνητο. Ακούσαμε έναν θόρυβο αλλά δεν ξέραμε από τι προκλήθηκε,

