Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε περίφραξη σχολείου – Νεκρός 22χρονος, στο νοσοκομείο 2 τραυματίες

6 πυροσβέστες με 2 οχήματα επιχείρησαν τα ξημερώματα (16.08.2025) σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη όπου κόστισε τη ζωή ενός νεαρού μόλις 22 χρόνων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, ο 22χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε αρχικά σε ΚΑΦΑΟ και μετά σε περίφραξη ενός ιδιωτικού σχολείου.

Μέσα στο μοιραίο αυτοκίνητο επέβαιναν 3 άτομα, όλα ηλικίας γύρω στα 20 χρόνια.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός.

Τότε οι αρχές συνειδητοποίησαν πως ο 22χρονος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι άλλοι 2 επιβάτες διακομίστηκαν τραυματισμένοι με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Πρόκειται για το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Γύρω στις 06:00 το πρωί, ένας 67χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα και να καταλήξει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Και από αυτό το τραγικό συμβάν, ο οδηγός άφησε την τελευταία του ανάσα στην άσφαλτο.