Θεσσαλονίκη: Φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο – Νεκρός 67χρονος οδηγός

Ένας άνδρας 67 χρόνων έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα (16.08.2025) στην άσφαλτο. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη Θεσσαλονίκη, κάτω από λόγους που ακόμη διευρύνονται.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε συγκεκριμένα στο 21 χλμ, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, λίγα λεπτά πριν τις 06:00 το πρωί. Τότε, ο 67χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε στη μπαριέρα.

Στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και «καρφώθηκε» σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ο 67χρονος είχε ήδη ξεψυχήσει.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά η τροχαία.