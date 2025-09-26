Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο με αυτοκίνητο και λεωφορείο στη Μεσογείων – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Μαραθώνος

Ανανεώθηκε πριν 31 λεπτά
Κίνηση αυτοκίνητα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Τροχαίο με ένα αυτοκίνητο και ένα λεωφορείο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26.9.25) στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Λόγω του τροχαίου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μαραθώνα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Μεγάλο πρόβλημα συναντάται κυρίως στην άνοδο, με τα οχήματα να κινούνται με «βήμα σημειωτόν».

Η τροχαία έσπευσε στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων και καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο ρεύμα.

Κίνηση

Και στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε Κηφισό, Αττική οδό, Κηφισίας και Λεωφόρο Αθηνών, εντοπίζεται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Μάλιστα, στο μεσημέρι της Παρασκευής σημειώθηκε και μία καραμπόλα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με αποτέλεσμα και εκεί η κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσχέρεια.

Ελλάδα
