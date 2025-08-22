Τροχαίο με νεκρή 32χρονη μητέρα στην Αταλάντη – Αυτοκίνητο παραβίασε Stop και συγκρούστηκε με τη μηχανή της

Τροχαίο δυστύχημα αργά χθες (22.08.2025) το βράδυ στην Αταλάντη. Μία 32χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της όταν αυτοκίνητο παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στη μηχανή που οδηγούσε.

Η νεαρή γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, οδηγούσε τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν συνέβη το τροχαίο που της έκοψε το νήμα της ζωής της.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο Stop, ερχόμενος από Λιβάνατες, θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

Αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητό του να εμβολίσει τη μηχανή με την άτυχη 32χρονη να τραυματίζεται θανάσιμα.

Δυστυχώς, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Λαμίας.

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.