Τροχαίο με νεκρή 32χρονη μητέρα στην Αταλάντη – Αυτοκίνητο παραβίασε Stop και συγκρούστηκε με τη μηχανή της

Η άτυχη 32χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Λαμίας
Θανατηφόρο τροχαίο στην Αταλάντη

Τροχαίο δυστύχημα αργά χθες (22.08.2025) το βράδυ στην Αταλάντη. Μία 32χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της όταν αυτοκίνητο παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στη μηχανή που οδηγούσε.

Η νεαρή γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού, οδηγούσε τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν συνέβη το τροχαίο που της έκοψε το νήμα της ζωής της.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο Stop, ερχόμενος από Λιβάνατες, θέλοντας να περάσει απέναντι για Τραγάνα.

troxaio atalanti

Αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητό του να εμβολίσει τη μηχανή με την άτυχη 32χρονη να τραυματίζεται θανάσιμα.

troxaio atalanti

Δυστυχώς, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Λαμίας.

troxaio atalanti

Για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διενεργεί προανάκριση το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

