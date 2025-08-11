Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο με νταλίκες στην Αθηνών – Λαμίας: Έκλεισε το ένα ρεύμα στην εθνική οδό που γέμισε με αλεύρι

Χρειάστηκε η βοήθεια της ΕΜΑΚ για να απεγκλωβιστεί ο ένας οδηγός
ΦΩΤΟ ilamia
ΦΩΤΟ ilamia

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25) όταν συγκρούστηκαν δύο νταλίκες στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. 

Σύμφωνα με το ilamia, οι δύο νταλίκες κινούνταν στο ίδιο ρεύμα της Αθηνών – Λαμίας όταν έγινε το τροχαίο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μια νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας, για άγνωστο λόγο έπεσε πίσω από την άλλη που προπορεύονταν και έγινε η σύγκρουση.  

ΦΩΤΟ ilamia
ΦΩΤΟ ilamia

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας οδηγός  εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για να βγει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Λαμίας. 

Το ρεύμα προς Λαμία έκλεισε καθώς η νταλίκα ήταν φορτωμένη με αλεύρι, το οποίο σκόρπισε στην άσφαλτο. Η κυκλοφορία γίνεται με εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο της Αγίας Μαρίνας μέχρι και τον κόμβο της Αγίας  Παρασκευής.

