Τροχαίο με νταλίκες στην Αθηνών – Λαμίας: Έκλεισε το ένα ρεύμα στην εθνική οδό που γέμισε με αλεύρι

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 17.00 το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25) όταν συγκρούστηκαν δύο νταλίκες στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με το ilamia, οι δύο νταλίκες κινούνταν στο ίδιο ρεύμα της Αθηνών – Λαμίας όταν έγινε το τροχαίο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η μια νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας, για άγνωστο λόγο έπεσε πίσω από την άλλη που προπορεύονταν και έγινε η σύγκρουση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του και χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ για να βγει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Λαμίας.

Το ρεύμα προς Λαμία έκλεισε καθώς η νταλίκα ήταν φορτωμένη με αλεύρι, το οποίο σκόρπισε στην άσφαλτο. Η κυκλοφορία γίνεται με εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο της Αγίας Μαρίνας μέχρι και τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής.