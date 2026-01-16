Τροχαίο στα Μέγαρα: Σύγκρουση δύο φορτηγών – Κλειστή η δεξιά λωρίδα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (16/1/2026) στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων και συγκεκριμένα στο 44,5ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το τροχαίο στα Μέγαρα, ένα φορτηγό που μετέφερε σίδερα κινούνταν συνοδευόμενο από φορτηγάκι τύπου βαν, όταν ένα άλλο φορτηγό έπεσε στο πίσω μέρος του βαν, το οποίο με τη σειρά του προσέκρουσε στο φορτηγό με τα σίδερα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του βαν, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που απεγκλώβισαν έναν άνδρα από το φορτηγάκι και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΦΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στα Μέγαρα Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 16, 2026

Εξαιτίας του συμβάντος, έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και να διευκολυνθούν οι εργασίες απομάκρυνσης των οχημάτων.