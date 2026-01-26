Ελλάδα

Τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Λάρισας
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / EUROKINISSI

Σοβαρό τροχαίο εκτυλίχθηκε στη Λάρισα όταν αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο αγόρι λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας (26/1/026), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα το τροχαίο συνέβη σήμερα το πρωί στην οδό Ιωαννίνων στη Λάρισα, όταν το 12χρονο αγόρι κινούταν στο δρόμο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματισμένο 12χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Λάρισας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
101
99
95
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo