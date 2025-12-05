Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο στη Λούτσα: Θλίψη και πόνος στο τελευταίο αντίο στον 24χρονο – Συντετριμμένες η μητέρα και η αδερφή του

Η ταφή του γόνου της οικογένεια με τη σοκολατοποιία “Leonidas”, θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στο χωριό του πατέρα του στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας.
Τροχαίο στη Λούτσα: Θλίψη και πόνος στο τελευταίο αντίο στον 24χρονο – Συντετριμμένες η μητέρα και η αδερφή του
Βασίλης Σακουλέβας

Σε κλίμα θλίψης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου Σωτήρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (30/12/2025) στη Λούτσα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος έπεσε πάνω του και τον σκότωσε.
 
Με δάκρυα στα μάτια γονείς του και η αδερφή του έφτασαν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ψυχικό, ενώ όλοι οι παραβρισκόμενοι κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι για να αποχαιρετήσουν τον Σωτήρη που έσβησε στο τροχαίο στη Λούτσα.

Ο πόνος για όλους είναι βαρύς, ενώ η μητέρα του και η αδερφή του δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις στιγμές που διαδραματίστηκαν μπροστά τους, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου. Κι αυτό γιατί οι δύο γυναίκες ήταν μπροστά στο περιστατικό κι είδαν το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στον αγαπημένο Σωτήρη τους.

kideia
Ο 24χρονος Σωτήρης που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στη Λούτσα
kideia
Ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη

Οι τρεις τους μαζί με την κοπέλα του 24χρονου είχαν επιστέψει από την βραδινή τους έξοδο, καθώς είχαν πάει για φαγητό. Στάθμευσαν το αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αρτέμιδος κι ενώ ο 24χρονος είχε ανοίξει το πορτ μπαγκάζ για να πάρει κάποια πράγματα, τότε το μπλε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα.

kideia

kideia

kideia

kideia loutsa    

kideia loutsa

kideia loutsa

Ο 24χρονος σκοτώθηκε, ενώ η 21χρονη σύντροφος του τραυματίστηκε σοβαρά. Ο 29χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ κι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης προφυλακίστηκε, ενώ οι συγγενείς του άτυχου αγοριού ακόμα προσπαθούν να βρουν τη δύναμη για να σταθούν στα πόδια τους. 

kideia loutsa

 

Ενας φίλος της οικογένειας δεν μπορούσε να πιστέψει τη είχε συμβεί σημειώνοντας ότι έφυγε ένας άγγελος… «Θέρισε ένα παιδί 24 ετών και παραλίγο και τους υπόλοιπους, ενώ το 2020 έπρεπε να του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Ανθρωπος τοξικομανής και μεθυσμένος με 140 χιλιόμετρα στην Αρτέμιδος μόνο αυτό μπορούσε να προκαλέσει. Ενας άγγελος έφυγε, λιγοστέψαμε».

 

Η ταφή του γόνου της οικογένεια με τη σοκολατοποιία “Leonidas”, θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στο χωριό του πατέρα του στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
141
102
52
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγκρίθηκε η λειτουργία Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC Athens – Αρνητική απάντηση σε δύο άλλα πανεπιστήμια
H αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενέκρινε το πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο θα προσφέρει πτυχίο Νομικής (LLB), διάρκειας 4 ετών, στην ελληνική γλώσσα
πανεπιστήμιο
Αυτόπτης μάρτυρας «καίει» τους κατηγορούμενους για τον θάνατο Βαλυράκη: «Του φώναζαν "φύγε κωλόγερε", τον χτύπησαν με κοντάρι»
«Tραβάει το κοντάρι από πάνω από την τέντα ο ένας, πήγε πίσω και τον χτύπησε στο κεφάλι, στον ώμο, δεν είδα, τρεις- τέσσερις φορές τον χτύπησε», ανέφερε ο μάρτυρας
Ο Σήφης Βαλυράκης
Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια: Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο - Δείτε βίντεο
Φερτά υλικά και λάσπες έχουν μπλοκάρει τους δρόμους - Στα όρια υπερχείλισης τα ποτάμια σε κάθε άκρη του νησιού - Κλειστά τα σχολεία στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου
Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια – Πάνω από 110 χιλιοστά βροχής έπεσαν στο Ληλάντιο πεδίο
6
Newsit logo
Newsit logo