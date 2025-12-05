Τροχαίο στη Λούτσα: Θλίψη και πόνος στο τελευταίο αντίο στον 24χρονο – Συντετριμμένες η μητέρα και η αδερφή του

Σε κλίμα θλίψης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου Σωτήρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (30/12/2025) στη Λούτσα, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος έπεσε πάνω του και τον σκότωσε.



Με δάκρυα στα μάτια γονείς του και η αδερφή του έφτασαν στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Ψυχικό, ενώ όλοι οι παραβρισκόμενοι κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο στο χέρι για να αποχαιρετήσουν τον Σωτήρη που έσβησε στο τροχαίο στη Λούτσα.

Ο πόνος για όλους είναι βαρύς, ενώ η μητέρα του και η αδερφή του δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις στιγμές που διαδραματίστηκαν μπροστά τους, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου. Κι αυτό γιατί οι δύο γυναίκες ήταν μπροστά στο περιστατικό κι είδαν το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στον αγαπημένο Σωτήρη τους.

Οι τρεις τους μαζί με την κοπέλα του 24χρονου είχαν επιστέψει από την βραδινή τους έξοδο, καθώς είχαν πάει για φαγητό. Στάθμευσαν το αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αρτέμιδος κι ενώ ο 24χρονος είχε ανοίξει το πορτ μπαγκάζ για να πάρει κάποια πράγματα, τότε το μπλε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα.

Ο 24χρονος σκοτώθηκε, ενώ η 21χρονη σύντροφος του τραυματίστηκε σοβαρά. Ο 29χρονος που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ κι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης προφυλακίστηκε, ενώ οι συγγενείς του άτυχου αγοριού ακόμα προσπαθούν να βρουν τη δύναμη για να σταθούν στα πόδια τους.

Ενας φίλος της οικογένειας δεν μπορούσε να πιστέψει τη είχε συμβεί σημειώνοντας ότι έφυγε ένας άγγελος… «Θέρισε ένα παιδί 24 ετών και παραλίγο και τους υπόλοιπους, ενώ το 2020 έπρεπε να του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Ανθρωπος τοξικομανής και μεθυσμένος με 140 χιλιόμετρα στην Αρτέμιδος μόνο αυτό μπορούσε να προκαλέσει. Ενας άγγελος έφυγε, λιγοστέψαμε».

Η ταφή του γόνου της οικογένεια με τη σοκολατοποιία “Leonidas”, θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στο χωριό του πατέρα του στις Παπαδάτες Αιτωλοακαρνανίας.