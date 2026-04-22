Τροχαίο στο Μαρκόπουλο: Βανάκι παραβίασε το στοπ και συγκρούστηκε με φορτηγό – Παραλίγο να εισβάλει σε κομμωτήριο

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί (22/4/2026), γύρω στις 12:30, στο Μαρκόπουλο Αττικής όταν βανάκι φαίνεται να παραβίασε το στοπ και να συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Ευάγγελου Πίντζου και Πίνη στο Μαρκόπουλο και σύμφωνα με μάρτυρες που μίλησαν στο newsit.gr, βανάκι που έβγαινε από την πρώτη οδό για να στρίψει αριστερά στην Πίνη, πέρασε το στοπ, με αποτέλεσμα το φορτηγό που κινούταν κάθετα να το χτυπήσει με δύναμη και να ανοίξουν οι αερόσακοι.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το βανάκι μετακινήθηκε λίγα μέτρα, έκανε σβούρα και σταμάτησε μπροστά από τζαμαρία κομμωτηρίου της περιοχής.

Κάτοικος που βρέθηκε μπροστά στο τροχαίο είπε: «άκουσα ένα δυνατό μπαμ, νόμιζα ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό».

Ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με το βανάκι να σταματάει ακριβώς απέξω από το μαγαζί το οποίο ήταν ανοιχτό και είχε μέσα πελάτες. Οι οδηγοί τον δύο οχημάτων επίσης δεν τραυματίστηκαν.

Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ατύχημα σε εκείνο το σημείο, δημιουργώντας ερωτήματα για την κατάσταση του δρόμου και της οδικής σήμανσης.