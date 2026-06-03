Τροχαίο στο Μενίδι: Το Χαμόγελο του Παιδιού αφήνει αιχμές για αδιαφορία στην υπόθεση της 3χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού αναφορικά με την 3χρονη από το Μενίδι η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ την παρέσυρε, τραυματίζοντάς τη σοβαρά το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026).

Το Χαμόγελο του Παιδιού κάνει γνωστό πως στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024 είχε γίνει ανώνυμη αναφορά βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους.

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Τα ανήλικα έτρωγαν από τους κάδους απορριμμάτων, ενώ ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

Επειδή η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη, το «Χαμόγελο του Παιδιού την προώθησε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Το Χαμόγελο του Παιδιού σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.

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Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:



Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει… pic.twitter.com/8m0xJ2kqy2 — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) June 3, 2026

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

Η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη και προωθήθηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.

Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται… αυτή τη φορά για ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παλεύει για τη ζωή του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Νοσοκομείο), έχοντας από την πρώτη στιγμή εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει την 3χρονη μικρούλα και την οικογένειά της».

Υπενθυμίζεται ότι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.