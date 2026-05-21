Τρίκαλα: Η στιγμή που χτυπά μπουρίνι και χαλάζι ανάμεσα σε Πλάτανο και Ρίζωμα

Δυνατός αέρας και χαλαζόπτωση έχουν καταγραφεί από κάμερα, με το καιρικό σκηνικό να θυμίζει χειμώνα
Μπουρίνι και χαλάζι στα Τρίκαλα
Σφοδρή κακοκαιρία στα Τρίκαλα / πηγή φωτογραφίας trikalavoice.gr
Ο καιρός δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τέλη Μαΐου. Αντί να «μυρίσει» καλοκαίρι, κακοκαιρία και μάλιστα έντονη εκδηλώνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Απόδειξη ότι ο καιρός είναι αλλοπρόσαλλος καθώς πλησιάζει ο Ιούνιος το μπουρίνι με χαλάζι που εκδηλώθηκε νωρίτερα χθες (21.05.2026) στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα στο κομμάτι μεταξύ των χωριών Ρίζωμα και Πλάτανος, άνοιξαν οι ουρανοί.

Δυνατός αέρας και χαλαζόπτωση έχουν καταγραφεί από κάμερα, με το καιρικό σκηνικό να θυμίζει χειμώνα…

Το ‘στρωσε με χαλάζι στο Δομοκό – Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε – σύμφωνα με το lamiareport.gr, και τον Δομοκό Φθιώτιδας, με έντονα καιρικά φαινόμενα όπως χαλαζόπτωση, ισχυρούς ανέμους, αλλά και καταρρακτώδη βροχή που πλημμύρισε πολλές καλλιεργημένες εκτάσεις.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Δομοκού υπεύθυνο για την περιοχή, Νίκο Καλημέρη, η κακοκαιρία επηρέασε σχεδόν το σύνολο της περιοχής και ιδιαίτερα τις Δημοτικές Κοινότητες Νέου Μοναστηρίου, Βαρδαλής, Αγραπιδιάς, Σοφιάδας, Πετριλίου, Πουρναρίου, Βελεσιωτών, Θαυμακού, Εκκάρας και Γαβρακίων.

Χαλάζι και στον Δομοκό / πηγή φωτογραφίας lamiareport.gr

«Από την ένταση των φαινομένων, χιλιάδες στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν, ενώ χιλιάδες ακόμη υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη χαλαζόπτωση», σημειώνει ο κ. Καλημέρης.

Το ακριβές μέγεθος της καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την αποχώρηση των υδάτων και την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, τόσο από τους ίδιους τους αγρότες όσο και από τα εξειδικευμένα συνεργεία του ΕΛΓΑ.

