Τροχαίο στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία: Τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση με φορτηγό

Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, λόγω τροχαίου που έγινε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (26.09.2025).

Το τροχαίο έγινε στον Κηφισό, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να «παραλύσει» το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσε η τροχαία και γερανοί για να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι οδηγοί πρέπει να κρατήσουν την υπομονή τους καθώς από την αρχή του Κηφισού έως και λίγο μετά το σημείο όπου έγινε το τροχαίο, παρατηρείται μποτιλιάρισμα.