Τροχαίο στον Πειραιά: Ένας νεκρός και μία σοβαρά τραυματισμένη όταν αυτοκίνητο έπεσε σε κολώνα

Ο 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός και η 33χρονη είναι διασωληνωμένη στο νοσοκομείο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Πειραιά λίγα λεπτά πριν τις 11:30 το βράδυ της Κυριακής (21.09.2025). Ο 40χρονος οδηγός ενός αυτοκινήτου απεγκλωβίστηκε νεκρός, ενώ η 33χρονη συνοδηγός δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Το τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά συνέβη όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολώνα.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Ο οδηγός, ηλικίας 40 ετών, ήταν νεκρός και η 33χρονη συνοδηγός χωρίς τις αισθήσεις της.

Και οι δύο παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ήταν ζωντανή και αμέσως έγινε διασωλήνωσή της.

Στον τόπο του τροχαίου βρέθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

 

Τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού θα διερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Πειραιά.

