Τσιάρας: Προτεραιότητα η κτηνοτροφία και η ασφάλεια των ζωοτροφών χωρίς lockdown

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει τον κτηνοτροφικό κόσμο και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ζωονόσους, χωρίς να οδηγηθεί σε lockdown, επισήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνεντεύξεις του στον Real Fm στο Action 24.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown. Αν προχωρήσουμε σε lockdown, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για την ελληνική κτηνοτροφία και τη γεωργία». Υπογράμμισε επίσης ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκομιδή του καλαμποκιού, ενός βασικού προϊόντος για την παραγωγή ζωοτροφών, και ότι οποιαδήποτε διατάραξη αυτής της αλυσίδας θα προκαλέσει τεράστιες δυσκολίες σε ολόκληρη την αγροδιατροφική οικονομία.

Ταυτόχρονα, ο Κώστας Τσιάρας έκανε εκτενή αναφορά στην πορεία της πανώλης και της ευλογιάς από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας τις βασικές διαφορές τους: «Ο ιός της πανώλης ζει έως 21 ημέρες, γεγονός που μας έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε περιορισμένα και χρονικά συγκεκριμένα μέτρα. Αντίθετα, ο ιός της ευλογιάς μπορεί να επιβιώσει έως και έξι μήνες, σε φυσικούς φορείς όπως το μαλλί του ζώου ή οι ζωοτροφές. Αυτό σημαίνει ότι η αντιμετώπιση δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η διαχείριση της κρίσης στηρίζεται στο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (687/2020) και ανέφερε ότι «Το Υπουργείο δίνει σαφείς οδηγίες – έχουμε αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα και επιστολές σε όλες τις Περιφέρειες. Οι ΔΑΟΚ έχουν την ευθύνη της εφαρμογής των μέτρων. Και βέβαια, οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να βάζουν σε κίνδυνο το ζωικό τους κεφάλαιο παραμελώντας τα μέτρα βιοασφάλειας»

Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις ο Κώστας Τσιάρας τόνισε πως η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων με ουσιαστική οικονομική στήριξη. «Δώσαμε αποζημιώσεις υψηλότερες από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για τα θανατωθέντα ζώα. Προχωρήσαμε επίσης σε μέτρα για να καλύψουμε το κόστος των ζωοτροφών. Έχουμε βρει όλα τα εργαλεία που θα δώσουν την ευκαιρία στους κτηνοτρόφους να σταθούν όρθιοι και να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπενθύμισε τη χθεσινή απόφαση -στη σύσκεψη με τους Περιφερειάρχες- για δεκαήμερη «άσκηση εφόδου» με την κινητοποίηση όλων των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου. «Θα βρεθούμε σε κάθε περιοχή με τους κτηνιάτρους του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, δημιουργώντας επιπλέον σημεία απολύμανσης, ώστε να περιορίσουμε ουσιαστικά τον κίνδυνο περαιτέρω διάδοσης της νόσου», είπε ο Υπουργός.

Σε ερώτηση για τον εμβολιασμό, ο Κώστας Τσιάρας επανάλαβε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. «Τα διαθέσιμα σκευάσματα προέρχονται από τρίτες χώρες, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμόσει εμβολιασμό και οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η ανοσία φτάνει μόλις στο 60% των ζώων που εμβολιάζονται. Αν προχωρούσαμε σε μια τόσο αβέβαιη επιλογή, θα θέταμε σε κίνδυνο ακόμη και τις εξαγωγές μας – και κυρίως το πιο σημαντικό προϊόν της κτηνοτροφίας μας, τη φέτα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Τέλος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, αναφέρθηκε εκτενώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι «ο Οργανισμός πλέον λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης, όπως αρμόζει σε κάθε κυβέρνηση και στην ελληνική πολιτεία». Όπως τόνισε, «το προηγούμενο σύστημα με τα ιστορικά δικαιώματα και τα εικονικά βοσκοτόπια είχε δημιουργήσει στρεβλώσεις, που επέτρεπαν σε κάποιους να λαμβάνουν ενισχύσεις χωρίς να διαθέτουν πραγματικό ζωικό κεφάλαιο». Επισήμανε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει «πάρα πολλά βήματα» εξυγίανσης, μέσα από ένα σχέδιο δράσης (Action Plan) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέους ελέγχους στις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων και απόφαση να επανελεγχθούν όλες οι περιπτώσεις όπου «οι αριθμοί δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα».