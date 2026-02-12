Ελλάδα

Τσικνοπέμπτη: Το χιουμοριστικό βίντεο της αστυνομίας – «Τσίκνισε σωστά και όχι παραβατικά»

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται και να απολαμβάνουν τη γιορτή χωρίς υπερβολές, γιατί η καλή διάθεση δεν πρέπει ποτέ να θέτει σε κίνδυνο ζωές
Τσικνοπέμπτη σήμερα και η αστυνομία στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε στα social media. 

Με κεντρικό μήνυμα «Τσίκνισε σωστά. Όχι παραβατικά», η Ελληνική Αστυνομία αξιοποίησε την Τσικνοπέμπτη, για να στείλει ενημερωτικό και προληπτικό μήνυμα κατά των ναρκωτικών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι οι πολίτες μπορούν, για ζητήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες, να επικοινωνούν σε 24ωρη βάση με τις Υποδιευθύνσεις Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και με τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις στην υπόλοιπη χώρα, μέσω του τριψήφιου αριθμού 109.

Όπως τονίζεται, η αντιμετώπιση της διάδοσης των ναρκωτικών αποτελεί βασική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, έχει εκπονηθεί και υλοποιείται πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κεντρικό εργαλείο για την καταπολέμηση του φαινομένου.

