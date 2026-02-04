Ελλάδα

«Τσουνάμι» αφρικανικής σκόνης στη χώρα – Θα έρθει από το Μαρόκο και τη Λιβύη – Ποιες περιοχές θα «πνιγούν» αύριο

Αφρικανική σκόνη έχει καλύψει τα πάντα στο Ηράκλειο Κρήτης (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Αφρικανική σκόνη έχει καλύψει τα πάντα στο Ηράκλειο Κρήτης/ φωτογραφία αρχείου / (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ένα νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Όπως τονίζει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η σύγκλιση των ανέμων, λόγω του συνδυασμού ενός υψηλού βαρομετρικού συστήματος στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και ενός βαρομετρικού χαμηλού στη δυτική Μεσόγειο, ευνοεί την εκπομπή αφρικανικής σκόνης από περιοχές της Σαχάρας, στο Μαρόκο και τη Λιβύη, και τη μεταφορά της προς την Ελλάδα.

Από σήμερα(04/02/26), αρχικά στα δυτικά τμήματα της χώρας και σταδιακά και στα ανατολικά, αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο θα ενισχυθεί εκ νέου στις 5 Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας περισσότερο τη νότια Ελλάδα, κυρίως την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Επιπλέον, σύμφωνα με το AtmoHub, οι βροχοπτώσεις που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να αποσυμφορήσουν εν μέρει την ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε εναπόθεση σκόνης στο έδαφος.

Επισημαίνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από  το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme), ενώ ως κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, έχει αποστολή να καθιστά προσβάσιμη την παρακολούθηση και πρόγνωση της ατμοσφαιρικής σύστασης σε εθνικό επίπεδο, επικεντρώνοντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία, πολιτειακούς φορείς και το ευρύ κοινό.

atmohub dust

Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub: https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni

