Tζιτζιφιές: Μεθυσμένος πυροβόλησε γυναίκα σε μπαρ και φώναζε «θα σας σκοτώσω όλους!» – Η στιγμή της σύλληψης του δράστη

Αναστάτωση προκλήθηκε στις Τζιτζιφιές όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβολισμούς μέσα σε μπαρ στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, το πρωί της Κυριακής (10.5.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 11:30 το πρωί σε μπαρ στις Τζιτζιφιές όταν άνδρας, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, πιάστηκε σε καβγά με την γυναίκα που είναι εργαζόμενη στο συγκεκριμένο μπαρ. Όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας προσπάθησε να εισέλθει στο μαγαζί, με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη να του αρνείται την είσοδο. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης φαίνεται να του αρνήθηκε.

Ο 58χρονος κατάφερε να μπει μέσα στο μαγαζί και να πυροβολήσει την 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη στον λαιμό και στην πλάτη. Στη συνέχεια βγήκε έξω από αυτό φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους» και προσπάθησε να διαφύγει.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr καταγράφεται η στιγμή της σύλληψης του δράστη.

Η 43χρονη μετέβη μόνη της σε ιδιωτική κλινική της περιοχής και νοσηλεύεται ενώ στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 58χρονο και να του περάσουν χειροπέδες.

Το όπλο του δράστη βρέθηκε κρυμμένο κάτω από τη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο που είχε παρκάρει κοντά στο μπαρ.