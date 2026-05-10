Tζιτζιφιές: Πυροβόλησαν γυναίκα μέσα σε μπαρ – Συνελήφθη ο δράστης

Αναστάτωση προκλήθηκε στις Τζιτζιφιές όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβολισμούς μέσα σε μπαρ στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, το πρωί της Κυριακής (10.5.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 11:30 το πρωί σε μπαρ όταν άνδρας, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, πιάστηκε σε καβγά με την γυναίκα που είναι εργαζόμενη στο συγκεκριμένο μπαρ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όπλο ήταν αυτόματο Uzi και η γυναίκα δέχθηκε διαμπερές τραύμα στον λαιμό.

Ο δράστης βγήκε από το κατάστημα και πυροβόλησε και την ταμπέλα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.

Η τραυματίας πήγε μόνη της στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.