Tζιτζιφιές: Πυροβόλησαν γυναίκα μέσα σε μπαρ – Συνελήφθη ο δράστης

Ο άνδρας τσακώθηκε με τη γυναίκα που εργάζεται στο κατάστημα, έβγαλε όπλο και την πυροβόλησε στον λαιμό
Πυροβολισμοί σε μπαρ στις Τζιτζιφιές
Αναστάτωση προκλήθηκε στις Τζιτζιφιές όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε από πυροβολισμούς μέσα σε μπαρ στη Λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, το πρωί της Κυριακής (10.5.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 11:30 το πρωί σε μπαρ όταν άνδρας, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, πιάστηκε σε καβγά με την γυναίκα που είναι εργαζόμενη στο συγκεκριμένο μπαρ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όπλο ήταν αυτόματο Uzi και η γυναίκα δέχθηκε διαμπερές τραύμα στον λαιμό.

Ο δράστης βγήκε από το κατάστημα και πυροβόλησε και την ταμπέλα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.

Η τραυματίας πήγε μόνη της στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τι ισχύει με τις ταυτότητες παλαιού τύπου και μέχρι πότε πρέπει να τις αλλάξετε
Η υποχρεωτική μετάβαση στις νέες ψηφιακές ταυτότητες φέρνει σαφείς προθεσμίες και πρακτικές αλλαγές για εκατομμύρια πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
