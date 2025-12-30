Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3008: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

EUROKINISSI / Φωτογραφία Μιχάλης Παπανικολάου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 30/12/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3008.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 30/12/2025 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 3008), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 7, 12, 14, 29, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 17.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

Κατεβάζεις την εφαρμογή Οpaponline App ή μπαίνεις στο opaponline.gr και το παιχνίδι ξεκινά!

