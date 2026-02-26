Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3033: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Δελτία Τζόκερ
Δελτία Τζόκερ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Μαριάνθη Τσομπανοπούλου

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 26/02/2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3033.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 26/02/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 3033), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 26, 16, 33, 12, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Ελλάδα
Καιρός αύριο: Βροχές σε Πελοπόννησο, Ιόνιο, Εύβοια και Θεσσαλία – Συννεφιά στην υπόλοιπη χώρα
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Ανήλικη έπεσε από ψηλό σημείο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στο Ναύπλιο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την σοβαρά τραυματισμένη την ανήλικη και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και νοσηλεύεται
ναυπλιο
