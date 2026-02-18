Ελλάδα

Βάρη: «Δεν καταφέραμε να σώσουμε τα δύο νέα παιδιά» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το δυστύχημα των εργατών

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ασκληπιείου Βούλας, «άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία»
κρεβάτια νοσοκομείου
Φωτογραφία αρχείου / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στη Βάρη εξέδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μετά τον θάνατο δύο εργατών που υπέστησαν ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/02/2026), όταν δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 21 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας στη Βάρη, χτυπήθηκαν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου έφτασαν άσφυγμοι και απνοϊκοί. Παρά τις άμεσες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που ακολουθήθηκαν σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ασκληπιείου Βούλας στις 13:00 και 13:54, «άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία».

Τόνισε ότι εισήχθησαν άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης και υποβλήθηκαν σε εκτεταμένες προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, κάνοντας λόγο για «τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών», οι οποίες όμως, όπως υπογράμμισε, δεν απέδωσαν.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «παρά τη τιτάνια προσπάθεια όλων δεν καταφέραμε να τους σώσουμε», εκφράζοντας τη θλίψη του για τον χαμό «δύο νέων ανθρώπων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και συντόνιζε την προσπάθεια διάσωσης, έδωσε εντολή να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια των δύο εργαζομένων.

Πηγή: Iatropedia.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
144
108
98
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Οι «εξηγήσεις» του ιδιοκτήτη που τον στέλνουν στη φυλακή και το πόρισμα - «φωτιά» για τις εγκληματικές παραλείψεις
Αν και ο ίδιος προσπαθεί να ρίξει το «μπαλάκι» των ευθυνών σε άλλους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν είναι εκείνος που πρέπει να πάρει το δρόμο για τη φυλακή
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Ένωση δικαστών και εισαγγελέων: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη για τα Τέμπη
«Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης»
Στιγμιότυπο από την τραγωδία στα Τέμπη
Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τις αλλαγές στα τρένα: Τα υλικά των καθισμάτων είναι πιο εύφλεκτα από ότι θα έπρεπε
«Ο ΟΣΕ αλλάζει στην πράξη», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, μιλώντας για τις κάμερες σε συρμούς και σήραγγες και τα καινούργια τρένα που θα παραλάβει η χώρα
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Προφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έπαιζαν τα παιδιά του - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα που έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
69
Newsit logo
Newsit logo