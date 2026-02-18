Ελλάδα

Νεκροί δύο εργάτες στη Βάρη που έκαναν εργασίες ανακαίνισης – Χτυπήθηκαν από ρεύμα

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Οι δύο άτυχοι εργάτες, ηλικίας 21 και 39 ετών, έκαναν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στη Βάρη, όταν στις 12.00 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2/26) χτυπήθηκαν από ρεύμα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

Για το περιστατικό στη Βάρη, ενημερώθηκε η Αστυνομία το απόγευμα, όταν ο πατέρας ενός από τα θύματα, πήγε στο τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για να ενημερώσει. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή. 

Όπως αναφέρει το eviathema οι δύο άνδρες, έμεναν στην Εύβοια, στο χωριό Μετόχι και είχαν έρθει στην Αθήνα για δουλειά.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Για την υπόθεση γίνεται έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα…

