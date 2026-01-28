Βάρκιζα: Κατολίσθηση στα Κανάρια μετά τις βροχές, αποκλεισμένη η περιοχή

Αποκλεισμένη είναι η περιοχή Κανάρια στη Βάρκιζα μετά την μετά από κατολίσθηση, η οποία προκλήθηκε από πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Μετά από την κατολίσθηση σε παραλία στη Βάρκιζα άμεσα ήταν η κινητοποίηση από τον δήμο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Ο χώρος μάλιστα στα Κανάρια Βάρκιζας έχει κλείσει και έχει τοποθετηθεί περίφραξη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο βρέθηκαν μηχανικοί του Δήμου Bάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίοι εξετάζουν την κατάσταση για να διαπιστώσουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα και ποια μέτρα χρειάζονται για την αποκατάσταση και την ασφάλεια της περιοχής. Η υποχώρηση έχει εντοπιστεί σε παραθαλάσσιο σημείο, όπου έχουν αποκολληθεί μεγάλες ποσότητες χώματος και βράχων που κατέληξαν στην ακτή.

Για προληπτικούς λόγους και για την προστασία των πολιτών, ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το έδαφος είναι ασταθές, λόγω του μεγάλου όγκου νερού από τις βροχές και της συνεχούς διάβρωσης από τη θάλασσα. Ανάλογα με τα ευρήματα, ενδέχεται να χρειαστούν πιο εκτεταμένα έργα για την ασφαλή θωράκιση της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραλία είναι απαγορευμένη εδώ και χρόνια, ενώ πλέον η περίφραξη επεκτάθηκε για την προστασία των πολιτών.