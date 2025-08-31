Συμβαίνει τώρα:
Βαρύ πένθος για την τραγουδίστρια Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της ενώ κολυμπούσε στο Πόρτο Ράπτη

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της
Ζόζεφιν
Μία τραγική είδηση έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος τη Ζόζεφιν, καθώς η πολυαγαπημένη γιαγιά της γνωστής τραγουδίστριας πνίγηκε την Κυριακή (31.08.2025) σε παραλία της Αττικής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη και δυστυχώς ήταν η γιαγιά της γνωστής τραγουδίστριας, Ζόζεφιν Wendel. 

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η γνωστή καλλιτέχνιδα κλήθηκε να πάει μαζί με τη μητέρα της στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε η 91χρονη γιαγιά της προκειμένου να ενημερωθούν για το περιστατικό και να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Το ατυχές συμβάν έλαβε χώρα περίπου στη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής όταν η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πόρτο Ράπτη. 

Αμέσως, οι λουόμενοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν και μαζί με τον ναυαγοσώστη τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο μετέφερε τη γυναίκα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της. 

