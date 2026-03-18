Ελλάδα

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Η κοπέλα δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμα κατάθεση και δεν είναι γνωστό το ποιος τη χτύπησε
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/ EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
Άγγελος Λαμπίδης

Ένα μυστήριο εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες στη Βέροια, αφότου η αστυνομία εντόπισε χθες το βράδυ (17/3/2026) μία 24χρονη γυναίκα βαριά χτυπημένη σε πιλοτή πολυκατοικίας.

Συγκεκριμένα γύρω στις 10 χθες το βράδυ στην Βέροια, η αστυνομία ενημερώθηκε από τους περίοικους για μια 24χρονη που φαινόταν σοβαρά τραυματισμένη.

Η κοπέλα μπορεί να βρέθηκε χτυπημένη κάτω από την πολυκατοικία αλλά δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν έμενε η ίδια στο κτίριο.

Η 24χρονη έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Βέροιας.

Δεν έχει καταφέρει να δώσει ακόμα κατάθεση και είναι άγνωστο το ποιος τη χτύπησε.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες, συλλέγοντας μαρτυρίες από περιοίκους και εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να ρίξει “φως” στην υπόθεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
85
72
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Διεκόπη η δίκη για τις 7 Μαΐου - «Επιθυμώ να δικαστώ, έχω κουραστεί με αυτήν την κατάσταση, παρακαλώ να αρχίσουμε» είπε ο πατέρας Αντώνιος
Ο πρώην επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου και ζήτησε να «δικαστεί», λέγοντας ότι έχει κουραστεί από την πολύχρονη εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη
Ο πατέρας Αντώνιος στη δίκη για την Κιβωτό του Κόσμου
Αφρικανική σκόνη από τη Λιβύη και την Αίγυπτο φτάνει στην Ελλάδα και φέρνει λασποβροχές – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει το φαινόμενο
Το φαινόμενο θα κορυφωθεί σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20 Μαρτίου
Αφρικανική σκόνη στην Αθήνα
Newsit logo
Newsit logo