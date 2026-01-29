Βέροια: Ηλικιωμένος οδηγούσε για 10 χλμ στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού, προκαλώντας τροχαίο – Στο νοσοκομείο 50χρονη

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (28.01.2026) στη Βέροια, όταν ηλικιωμένος κινήθηκε με το αυτοκίνητό του για 10 ολόκληρα χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα μία 50χρονη -για να αποφύγει την σύγκρουση- να πέσει πάνω σε διαχωριστικό στηθαίο και να τραυματιστεί.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 15:00 το μεσημέρι. Όπως λένε οι πληροφορίες, ο 89χρονος μπήκε ανάποδα στην Εγνατία Οδού, στο κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στη δεξιά λωρίδα, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων. Τότε, μία 59χρονη γυναίκα τον βρήκε μπροστά της και ξεκίνησε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει την μετωπική.

Ως αποτέλεσμα ήταν να καρφωθεί στο διαχωριστικό στηθαίο και να τραυματιστεί. Μετά το τροχαίο ο ηλικιωμένος τράπηκε σε φυγή, βγαίνοντας από τον κόμβο της Κουλούρας. Εκεί συνελήφθη από αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.