Βέροια: Πολίτες ζητούν την απομάκρυνση του drone που έχει τοποθετηθεί για πυρασφάλεια στο Σέλι

Την απομάκρυνση του drone που έχει τοποθετηθεί στο Σέλι για λόγους πυρασφάλειας του ορεινού όγκου ζητούν με επιστολή τους προς το δημοτικό συμβούλιο στη Βέροια 39 κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

Στην αναφορά τους οι εν λόγω πολίτες στη Βέροια επισημαίνουν ότι η παρουσία του drone συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ προκαλεί ηχορύπανση σε ώρες κοινής ησυχίας και πλήττει την ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με το veriotis θέτουν ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την απόφαση εγκατάστασής του.

Το θέμα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας και αναμένεται να συζητηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου.