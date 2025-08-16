Ελλάδα

Βέροια: Πολίτες ζητούν την απομάκρυνση του drone που έχει τοποθετηθεί για πυρασφάλεια στο Σέλι

Υποστηρίζουν ότι η παρουσία του συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων
Drone
(EUROKINISSI)

Την απομάκρυνση του drone που έχει τοποθετηθεί στο Σέλι για λόγους πυρασφάλειας του ορεινού όγκου ζητούν με επιστολή τους προς το δημοτικό συμβούλιο στη Βέροια 39 κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής. 

Στην αναφορά τους οι εν λόγω πολίτες στη Βέροια επισημαίνουν ότι η παρουσία του drone συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ προκαλεί ηχορύπανση σε ώρες κοινής ησυχίας και πλήττει την ιδιωτικότητα. 

Σύμφωνα με το veriotis θέτουν ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την απόφαση εγκατάστασής του.

Το θέμα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας και αναμένεται να συζητηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo